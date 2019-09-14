Появление нового налога для самозанятых граждан стало возможным благодаря цифровой экономике и созданию цифровых платформ, заявил глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин. По его словам, к работе ведомства в качестве партнёров присоединились свыше 20 компаний, таких как «Яндекс», Сбербанк и ЦИАН.
Чиновник считает, что сотрудничество с ФНС помогает разработчикам увеличивать «капитализацию», а люди платят налоги без каких-либо проблем. Кроме того, служба запустила мобильное приложение «Мой налог» и API-интерфейс интеграции с крупнейшими цифровыми площадками, передаёт телеканал «
Ранее News.ru сообщал, что Мишустин назвал число зарегистрированных с начала 2019 года самозанятых — свыше 200 тысяч человек. Большинство из них не являлись индивидуальными предпринимателями.