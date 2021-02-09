ФНС готова начать автоматическое предоставление имущественных вычетов

https://static.news.ru/photo/8bdb8d1a-6b7f-11eb-91b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба с марта готова начать автоматическое предоставление имущественных вычетов гражданам в случае принятия соответствующего закона. Об этом на выступлении в Совете Федерации заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Насколько я понимаю, в третьем чтении рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов. Если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то мы готовы с марта приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов. Система полностью протестирована, — сообщил Егоров.

Как ранее писал NEWS.ru, ФНС планирует создать специальную инспекцию для состоятельных граждан России и таким образом считать их налоги отдельно от соотечественников с низким доходом.

Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 500 млн рублей в год. Налоговым органам на местах не хватает информации об активах и сложных операциях. Неназванный сотрудник налоговых служб рассказал, что даже когда данные о финансовых счетах российских налоговых резидентов за границей становятся доступными для региональных инспекций, налоговики не всегда знают, что с ними делать.