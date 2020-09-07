ФНБ России вырос до 13,2 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/25f341ae-f105-11ea-abf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос в августе на 298 млрд рублей и на 1 сентября составил 13,2 трлн рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год. Об этом сообщили в Минфине РФ.

Месяцем ранее объём ФНБ был равен 12,9 трлн рублей, или 11,4% прогнозного ВВП.

Ликвидные активы ФНБ (средства на счетах в Банке России) за месяц выросли на 204 млрд рублей — с 8,706 трлн рублей (7,7% ВВП) до 8,910 трлн рублей (7,8% ВВП).

На отдельных счетах по учёту средств ФНБ в ЦБ размещено $53,1 млрд, €45,7 млрд, £8,8 млрд и 262,2 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 580,5 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 254,8 млрд рублей и $4,113 млрд. Ещё 278,9 млрд рублей вложены в привилегированные акции кредитных организаций.

Ранее NEWS.ru писал, что доходы консолидированных бюджетов регионов России возросли на 10% — до 13,57 трлн рублей по сравнению с 2019 годом. При этом расходная часть также увеличилась на 8,6% — до 13,56 трлн рублей. В СП РФ отметили, что 27 регионов РФ — треть тех, по которым были заключены договоры о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов — не смогли выполнить часть обязательств, закреплённых в документах.