ФНБ избавляют от «недружественных» валют: чем теперь заполнят «кубышку» Западные деньги заменяют на золото и юани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин принял новую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) — запасного «кошелька» страны. Во избежание блокировки в нем средств недружественными странами их валюты, возможно, полностью заменят на китайские юани и золото. С одной стороны, это действительно защитит резервы страны, но с другой, китайский юань далеко не так надежен, как доллар или евро. Как новое решение повлияет на экономику России, расскажет NEWS.ru.

Небольшая предыстория

Золотовалютные резервы страны традиционно формировались в отдельных хранилищах Центробанка, на различных счетах и в ФНБ — в том числе на зарубежных счетах, так как фонд инвестировал свои средства за границей. После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили примерно половину резервов России, или $300 млрд из $640 млрд.

Затем Минфин вел планомерную работу во избежание таких рисков в будущем. Так, в июле только в ФНБ доля доллара была снижена с 35% до 0%, а фунта стерлингов — с 10% до 5%. Правда, доли евро и китайского юаня, напротив, увеличили — с 35% до 39,7% и с 15% до 30,4% соответственно. Доля японской иены сохранена на уровне 4,7%. Кроме того, в состав ликвидных активов ФНБ было добавлено золото с долей в 20,2%.

По состоянию уже на 1 декабря этого года объем ФНБ в разных валютах и золоте составил $186,5 млрд, или 8,5% ВВП, прогнозируемого на этот год, пишет РБК. В общей сложности международные резервы России по состоянию на 23 декабря равняются $581,7 млрд, добавляют «Ведомости». В конце июля Счетная палата предложила исключить из ФНБ доли валют тех стран, которые ввели санкции против России.

Новое решение

30 декабря Минфин сообщил, что остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены (правда, здесь почему-то не упомянут евро). И если ранее действовали нормативы, по которым максимальные доли юаня и золота в ФНБ составляли 30% и 20% соответственно, то теперь лимиты увеличат вдвое.

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В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани — 60%, безналичное золото — 40%, — говорится в сообщении Минфина.

В министерстве отметили, что теперь валютная структура ФНБ «стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федерацией в текущих макроэкономических и геополитических условиях». Иначе говоря, одну из главных «кубышек» страны теперь могут полностью заполнить золотом и юанями.

Плюсы и минусы для российской экономики

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов:

Уходом в юань и золото Минфин РФ уводит из-под удара ФНБ. У недоброжелателей не будет возможности заблокировать российские деньги. На российской экономике пересмотр долей никак не отразится.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Сейчас тенденция на избавление от евро в структуре ФНБ продолжена, и делается это в первую очередь для защиты российских резервов от санкций. Государство проводит такие операции, чтобы максимально предотвратить потерю средств в случае, если США или ЕС снова попытаются вводить какие-либо ограничения. Таким образом, резервы, которые будут направляться на стабилизацию и развитие российской экономики, оказываются максимально защищены.

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов: