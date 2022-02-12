Флорист назвала цены на цветы к 14 февраля

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова озвучила цены в преддверии Дня влюблённых. По её словам, маленький букет ландышей будет стоить 10 тысяч рублей.
Ассортимент широкий, начиная от хризантем и заканчивая ландышами. Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей, — сказала Сафронова.
Очень популярны в этот день красные розы.
Розы высотой 40–50 см, наши или кенийские, можно купить и за 50 рублей. Цены на эквадорские, колумбийские крупные розы прыгают. Они зависят от длины стебля. 70–80 см — средний ценник от 150 до 500 рублей. Розы высотой с метр — от 1000 рублей и более, — говорит флорист.
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