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Флорист назвала цены на цветы к 14 февраля

00:38, 13 февраля 2022
Флорист назвала цены на цветы к 14 февраля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова озвучила цены в преддверии Дня влюблённых. По её словам, маленький букет ландышей будет стоить 10 тысяч рублей.

Ассортимент широкий, начиная от хризантем и заканчивая ландышами. Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей, — сказала Сафронова.

Очень популярны в этот день красные розы.

Розы высотой 40–50 см, наши или кенийские, можно купить и за 50 рублей. Цены на эквадорские, колумбийские крупные розы прыгают. Они зависят от длины стебля. 70–80 см — средний ценник от 150 до 500 рублей. Розы высотой с метр — от 1000 рублей и более, — говорит флорист.

Ранее NEWS.ru подготовил подборку презентов с романтическим подтекстом, чтобы вы без труда смогли приготовить подарок на День святого Валентина и недорого произвести приятное впечатление.

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