Флорист назвала цены на цветы к 14 февраля

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В банках ожидают повышения ставок по вкладам и ипотеке до двузначных чисел, сообщает РБК. Это связано с решением ЦБ в очередной раз поднять ключевую ставку до 9,5%. По прогнозам кредитных организаций, столь высокие значения сохранятся до конца 2022 года.

После <....> заседания (оно прошло 11 февраля) по ключевой ставке среднерыночные ставки по депозитам могут достичь двузначных значений и вырасти до 10–11% уже к началу марта, — указал представитель Промсвязьбанка....