«Физическое замерзание»: энергетик о нежелании G7 платить за газ в рублях

Заявление министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека о нежелании стран G7 (Великобритания, Германия, Япония, Канада, Италия, Франция, США) платить за российский газ в рублях является политическим, так как «лето и зима наступают неизбежно», а рекордные объёмы топлива для отопительного сезона закачивать надо, заявил NEWS.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Эксперт добавил, что «G7 — это не вся Европа» и часть стран согласится с условиями Москвы.

Прозрение приходит ближе к зиме, им придётся согласиться, это вопрос нескольких месяцев, пока это политические заявления. К лету нужно закачать рекордный объём газа к отопительному сезону, иначе его провалят со всеми рисками, чуть ли не до физического замерзания. Не все страны Европы это поддержат. Например, контракт с Молдавией это предусматривает, часть стран (Болгария. — NEWS.ru) заявили о готовности платить. Могут возникнуть посредники, плюс Европа хочет ввести институт единого закупщика газа, а любой новый потребитель — это новый контракт с иными условиями. Думаю, к лету станет всё понятно, — рассказал Пикин.

Спикер добавил, что поставки газа в Европу не главная статья экспорта для РФ — около 10% «мы поставляем туда». Эксперт подчеркнул, что от торговли нефтью со Старым Светом РФ зарабатывает больше.

Хабек 28 марта заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

Ранее Еврокомиссия подтвердила свои ожидания сохранения зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский высказал мнение, что отказ от российских углеводородов приведёт к серьёзным последствиям для европейской и мировой экономик. Он отметил, что в случае если Европа после отказа от российской нефти и газа наладит поставки с другими партнёрами и перейдёт на возобновляемые источники энергии, это сможет заменить в лучшем случае только 80% энергоресурсов.