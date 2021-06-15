Fitch улучшило прогноз роста российского ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 3,3% до 3,7%, пишет ТАСС.
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Отмечается, что такие значения актуальны в случае, если не будет связанных с пандемией коронавируса новых ограничений для бизнеса, продолжится поддержка вакцинации и усилится внешний спрос на российские товары.
Агентство также изменило прогноз по мировому уровню ВВП с 6,1% до 6,3% из-за возврата к работе сектора услуг в США и Европе и господдержки. При этом аналитики полагают, что в 2022 году рост ВВП замедлится до 4,3%.
Ранее Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. Согласно подсчётам, в 2021 году уровень бедности в России сократится до 11,4%. Международная финорганизация улучшила прогноз по росту ВВП страны в этом году до 3,2%. Согласно предыдущим анализам, этот показатель должен был составлять 2,9%.