Fitch улучшило прогноз роста российского ВВП

https://static.news.ru/photo/1c500fe2-ce77-11eb-8247-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 3,3% до 3,7%, пишет ТАСС.

Как уточняется , это связано с увеличением добычи нефти и восстановлением потребления в стране. Прогнозы на 2022 и 2023 годы агентство оставило неизменными: рост ВВП составит 2,7% и 2% соответственно.

Отмечается, что такие значения актуальны в случае, если не будет связанных с пандемией коронавируса новых ограничений для бизнеса, продолжится поддержка вакцинации и усилится внешний спрос на российские товары.

Агентство также изменило прогноз по мировому уровню ВВП с 6,1% до 6,3% из-за возврата к работе сектора услуг в США и Европе и господдержки. При этом аналитики полагают, что в 2022 году рост ВВП замедлится до 4,3%.

Ранее Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. Согласно подсчётам, в 2021 году уровень бедности в России сократится до 11,4%. Международная финорганизация улучшила прогноз по росту ВВП страны в этом году до 3,2%. Согласно предыдущим анализам, этот показатель должен был составлять 2,9%.