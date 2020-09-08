Fitch улучшило прогноз по ВВП России в 2020 году

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Аналитики международного рейтингового агентства Fitch скорректировали прогноз по падению ВВП России по итогам 2020 года. Согласно новой оценке, показатель снизится на 4,9%. Ранее ожидалось, что ВВП РФ сократится на 5,8%.

С материалами агентства ознакомились в ТАСС. В Fitch отмечают, что потребительский спрос в России восстанавливается, усилились фискальные меры поддержки, также позитивную динамику демонстрируют нефтяные котировки. Аналитики считают, что чистый объём торговли энергоресурсами внесёт положительный вклад в рост российской экономики в 2020 году, поскольку последовавшее за сделкой ОПЕК+ и сокращением добычи нефти падение экспорта компенсируется сокращением импорта.

Как указали в Fitch, в России выросла активность в сфере услуг, несмотря на снижение добычи нефти и деловой активности в производственной сфере. Объём государственных антикризисных мер достиг 3,5% ВВП, что должно предотвратить резкое ухудшение ситуации на рынке труда и защитить доходы граждан страны.

Агентство предсказывает, что ВВП России достигнет допандемийного значения к началу 2022 года. В то же время в период 2021-2022 годов торговый баланс станет отрицательным, поскольку объёмы нефтяного экспорта по-прежнему будут ограничиваться условиями сделки ОПЕК+, а укрепление рубля и высокий внутренний спрос будут поддерживать рост импорта. В Fitch ожидают временного ускорения инфляции до 3,9% к концу 2020 года. Понижение реальной нейтральной ставки Банком России в июле до 1-2% с 2-3% предполагает, что у ЦБ есть возможности для дальнейшего снижения ставок.

Как писал NEWS.ru, в конце августа аналитики Fitch предсказывали, что угроза новых американских санкций заставит РФ нарастить золотой запас.