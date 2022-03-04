Fitch понизило рейтинги 11 энергетических компаний РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 11 российских предприятий. Оно также поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения. Об этом говорится в сообщении агентства.

Доглосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) понижен у компаний «Россети Московский регион», ФСК ЕЭС, «Атомэнергопром», «Интер РАО», «Русгидро», «Мосэнерго», ТГК-1, ОГК-2, «Эн+ груп», «Энел России» и «Росводоканал». Все они получили рейтинг «В».

Ранее Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с уровня «BBB» до уровня «B».

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВВ-» до «CCC-». Также понижен долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте — с «BBB-» до «ССС-»

Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до «B3» с «Baa3».

Также глобальный индексный провайдер FTSE Russel принял решение удалить Россию из своих фондовых индексов. Причиной стали санкции, введённые против страны после начала военной спецоперации на Украине.