Fitch ожидает выполнение сделки ОПЕК+ в мае более чем на 90%

https://static.news.ru/photo/922fcd22-a00d-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Сделка ОПЕК+ по сокращению количества добычи нефти странами — участницами соглашения в мае составит более 90%, в июне сделка может быть уже перевыполнена. С таким заявлением выступил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Мы ожидаем, что по результатам за май уровень выполнения соглашения окажется на довольно высоком уровне. Я думаю, что разумно ожидать около 90% или даже выше, — сказал Маринченко на вебинаре «Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания».

По его мнению, Россия, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия покажут высокий уровень исполнения обязательств.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Затем ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство стран ОПЕК+ склонны сохранить апрельские условия сделки по смягчению сокращения добычи нефти до июля до 7,7 миллиона баррелей в сутки, однако есть некоторые возражения.