Fitch отозвало рейтинги российских энергетических, транспортных и сырьевых

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные и краткосрочные рейтинги ряда российских компаний на уровне «С», «СС» и «ССС». Об этом сообщается на сайте агентства. Это произошло в связи с санкциями Евросоюза в отношении РФ.

Согласно информации агентства, отозваны рейтинги «Интер РАО ЕЭС», «Росводоканала», «Россети Московская область», «Совкомфлота», «Газпрома» и «Газпром нефти», «Татнефти», «Башнефти», ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Северстали», СИБУРа, «Уралкалия» и других компаний.

Как уточнили в агентстве, отзыв рейтингов состоялся в связи с санкциями, наложенными на Россию со стороны Евросоюза.

О запрете присвоения кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям и органам, учреждённым в России, Евросоюз сообщил 15 марта.

Ранее стало известно, что Fitch Group приостанавливает свою коммерческую деятельность в РФ. Это касается кредитных рейтингов и других услуг, которые агентство поставляет через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Также агентство Moody's Investors Service заявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в РФ.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев заявил, что уход рейтинговых агентств Moody’s и Fitch из России уже ни на что не повлияет. Эксперт отметил, что экономика РФ покидает западные страны и ищет другие пути развития, а значит, необходимы и иные рейтинги.