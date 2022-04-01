Fitch отозвало рейтинги российских энергетических, транспортных и сырьевых
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные и краткосрочные рейтинги ряда российских компаний на уровне «С», «СС» и «ССС». Об этом сообщается на сайте агентства. Это произошло в связи с санкциями Евросоюза в отношении РФ.
Согласно информации агентства,
Как уточнили в агентстве, отзыв рейтингов состоялся в связи с санкциями, наложенными на Россию со стороны Евросоюза.
О запрете присвоения кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям и органам, учреждённым в России, Евросоюз сообщил 15 марта.
Ранее стало известно, что Fitch Group приостанавливает свою коммерческую деятельность в РФ. Это касается кредитных рейтингов и других услуг, которые агентство поставляет через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Также агентство Moody's Investors Service заявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в РФ.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев заявил, что уход рейтинговых агентств Moody’s и Fitch из России уже ни на что не повлияет. Эксперт отметил, что экономика РФ покидает западные страны и ищет другие пути развития, а значит, необходимы и иные рейтинги.