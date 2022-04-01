Fitch отозвало долгосрочные рейтинги 20 российских органов власти

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в зарубежной и отечественной валюте 20 российских органов власти. Об этом сообщается на сайте агентства. Также были отозваны долговые рейтинги органов власти.

Fitch Ratings отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских местных и региональных органов власти <...>. Долговые рейтинги региональных органов власти также были отозваны, — сказано в сообщении агентства.

По имеющимся данным, были отозваны рейтинги Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского, Ставропольского, Алтайского краёв, республик Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан и ещё ряда регионов.

Ранее Fitch отозвало долгосрочные и краткосрочные рейтинги ряда российских компаний на уровне «С», «СС» и «ССС». Как уточнили в агентстве, отзыв рейтингов состоялся в связи с санкциями, наложенными на Россию со стороны Евросоюза.

Также стало известно, что Fitch Group приостанавливает свою коммерческую деятельность в РФ. Это касается кредитных рейтингов и других услуг, которые агентство поставляет через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.