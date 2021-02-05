Fitch оценило, как арест Навального повлияет на бюджетные расходы

Рейтинговое агентство прогнозирует увеличение бюджетных расходов в России в 2021 году, если продолжатся протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
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Это может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось, - говорится в отчёте агентства.
Что касается долгосрочной перспективы, то здесь протесты могут спровоцировать подрыв авторитета правительства страны, считают в Fitch.
Накануне стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.
Ранее рейтинг уровня ВВВ со стабильным прогнозом для РФ подтвердило агентство S&P. Об этом писал NEWS.ru.