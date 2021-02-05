Fitch оценило, как арест Навального повлияет на бюджетные расходы

https://static.news.ru/photo/fffb6862-683e-11eb-a8ac-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Рейтинговое агентство прогнозирует увеличение бюджетных расходов в России в 2021 году, если продолжатся протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как передаёт РБК, в агентстве отметили большую масштабность протестов в поддержку Навального, чем это было раньше, что может быть чревато продолжением социальных волнений. Однако стабильности российского правительства в настоящее время ничто не угрожает, считают в агентстве. Тем не менее, есть нюанс.

Это может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось, - говорится в отчёте агентства.

Что касается долгосрочной перспективы, то здесь протесты могут спровоцировать подрыв авторитета правительства страны, считают в Fitch.

Накануне стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.

Ранее рейтинг уровня ВВВ со стабильным прогнозом для РФ подтвердило агентство S&P. Об этом писал NEWS.ru.