Финские компании потеряли €3,5 млрд из-за ухода с российского рынка

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Финские компании потеряли €3,5 млрд вследствие того, что ушли с рынка России на фоне западных санкций, пишет АБН. У них был налажен прибыльный бизнес в РФ, а теперь предприятия несут убытки, сообщили в издании.

Серьезно пострадала финская машиностроительная компания Wärtsilä, которая занимается производством оборудования для морского и энергетического рынков. Также из-за ухода с российского рынка убытки потерпели транснациональная компания ABB, специализирующаяся в области электротехники, и лидер по производству грузоподъемной техники Konecranes.

Крупная финская компания Nokian Tyres, производящая шины, тоже ушла из России, но автоэксперт Владимир Моржаретто рассказал, что в России производят шины не худшего качества. Специалист назвал российские бренды «КАМА» и Cordiant в качестве примера хорошей замены импортной резине. Он признал, что российский продукт нельзя назвать премиальным, однако он уверенно находится на твердом среднеевропейском уровне.