Финразведка зафиксировала всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК Финразведка РФ: число сомнительных операций в сфере ОПК выросло в четыре раза

Росфинмониторинг в 2023 году направил более 2 тысяч материалов в правоохранительные и надзорные органы о сомнительных операциях в сфере гособронзаказа, следует из годового отчета службы финансовой разведки. Их число по сравнению с 2022 годом выросло в четыре раза.

В документе отмечается, что сумма контрактов, расторгнутых в результате расследований, за год выросла более чем в шесть раз. Если в 2022 году она составляла 890 млн рублей, то по итогам 2023 года подскочила до 6 млрд.

Финразведка отметила, что ее материалы стали поводом для проверок региональными прокурорами законности финансовых операций на сумму более 60 млрд рублей. Всего Росфинмонтиронинг рассмотрел информацию о деятельности 50 тысяч компаний, на основе его заявлений было возбуждено 180 уголовных дел.

Начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков в ходе круглого стола в Совете Федерации 6 декабря заявил, что отток капитала из России в Объединенные Арабские Эмираты вырос вдвое с начала военной операции на Украине. По его словам, поток финансов увеличился на 96%.

Шевляков рассказал, что направление финансовых потоков из России в 2022 году сильно изменилось из-за западных санкций. По его словам, первые два-три месяца после начала СВО потоки «работали по накатанной», но после этого «финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно».