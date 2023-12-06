Финразведка сообщила о росте оттока капитала из РФ в ОАЭ после начала СВО Росфинмониторинг: отток капитала из РФ в ОАЭ вырос вдвое с весны 2022 года

Фото: МО РФ

Отток капитала из России в Объединенные Арабские Эмираты вырос вдвое с начала военной операции на Украине, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков в ходе круглого стола в Совете Федерации, пишет Forbes. По его словам, поток финансов увеличился на 96%.

В цифрах, к сожалению, назвать не могу, но вижу, как на 96% поток увеличился в Объединенные Арабские Эмираты. При этом переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций, — сказал он.

Шевляков рассказал, что направление финансовых потоков из России в 2022 году сильно изменилось из-за западных санкций. По его словам, первые два-три месяца после начала СВО потоки «работали по накатанной», но после этого «финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно».

Ограничения привели к тому, что деньги стали меньше утекать за границу и больше возвращаться обратно, пояснил Шевляков. При этом российские капиталы также осваивают Турцию, страны Азии и Сербию, добавил он.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США обновило санкционные списки по России и Белоруссии. Ограничения коснулись 13 физических лиц и 20 компаний. Среди них оказались структуры из Белоруссии, Бельгии, Нидерландов, Китая и с Кипра.