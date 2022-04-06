Финляндия передумала возобновлять грузовое сообщение с Россией

Финляндия прекратит грузовое железнодорожное сообщение с Россией, говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на заявление компании — оператора финских железных дорог VR Group. Отвечающее за грузоперевозки подразделение VR Transpoint составит план прекращения перевозок.

Правление VR Group 6 апреля приняло решение о контролируемой остановке восточного грузового сообщения, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания VR прекратила с 27 марта движение товарных составов в сторону России и перестала принимать грузовые поезда из РФ. Все товарные вагоны, которые сейчас находятся в Финляндии, возвратят в Россию. В VR заявили, что обязаны соблюдать санкции, введённые Западом. Кроме того, на неопределённое время прекращается движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

В ответ на это российские железные дороги прекратили отправку грузов в направлении Финляндии с 26 марта и объявили об увеличении экспортных перевозок по альтернативным направлениям.

Спустя несколько дней VR Transpoint сообщила, что начнёт принимать поезда из РФ с 30 марта. Тогда сообщалось, что причиной прекращения грузоперевозок стали санкции Великобритании в отношении РЖД, однако выяснилось, что они не затрагивают соглашения, заключённые VR.