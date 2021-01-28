Финляндия намерена отказаться от российского электричества

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Финляндия к 2035 году может отказаться от импорта российской электроэнергии и даже начать экспортировать её в РФ, говорится в прогнозе государственной электросетевой компании Финляндии Fingrid.

В общей сложности Fingrid подготовила четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Согласно планам, к этому времени страна станет углеродно-нейтральной. Три сценария предусматривают серьёзное увеличение вводов ветроэлектростанций либо солнечных электростанций и прекращение импорта электроэнергии, ещё один — переход к экспорту электроэнергии.

Сценарий Climate-Neutral Growth (климатически нейтрального роста. — NEWS.ru) также предполагает, что текущее значительное влияние выплат за мощность в России на трансграничную торговлю будет исключено, — говорится в прогнозе.

В сценариях Windy Seas и Solar and Batteries предусматривается прекращение передачи электроэнергии между Финляндией и РФ, а при реализации сценария Power to Export страна может начать экспорт в Россию.

Согласно данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО», в 2019 году Россия экспортировала в Финляндию 7 млрд кВт/ч, а за девять месяцев 2020 года — 1,8 млрд кВт/ч.

Ранее NEWS.ru писал, что российская сырьевая компания «Газпром» в ноябре 2020 года поставила в Турцию 2,435 млрд кубометров газа (рост в 2,23 раза по сравнению с тем же месяцем 2019-го). Показатель является максимальным с марта 2018-го.