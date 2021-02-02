Финляндия может отказаться от российского электричества

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Финляндия может отказаться от поставок электроэнергии из России, поскольку с российской стороны линии электропередач нуждаются в ремонте. Об этом сообщил представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало.

По его словам, сейчас электричество поступает из России в Финляндию по четырём линиям. Три из них очень старые и нуждаются в ремонте.

Мы неоднократно спрашивали российских партнёров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится. Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения. Поэтому мы не знаем — сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще, — цитирует Юринсало РИА Новости.

По его словам, сейчас финское правительство рассматривает несколько сценариев развития электроэнергетики, в том числе без российских поставок.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и страны Балтии подписали соглашение о выделении средств на достижение энергетической независимости Латвии, Литвы и Эстонии от России. До 2025 года прибалтийским государствам предоставят €720 млрд — самый большой грант от ЕС на постройку электрических сетей. Проект призван отсоединить страны Балтии от российских и белорусских поставщиков.