FinExpertiza назвала цифры товарооборота РФ с «недружественными» странами

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала зависимость России от торговых отношений со странами, которые ввели санкции против России из-за действий на Украине. По данным исследования, которое приводит Lenta.Ru, преимущество «недружественных» стран ощущается как в экспорте, так и в импорте.

Согласно подсчётам, совокупный товарооборот с государствами из так называемого списка «недружественных стран» оценивается в сумму около $425,8 млрд долларов, или около 54,2% от общего торгового оборота России. Главным торговым партнёром в 2021 году был Евросоюз — на него приходилось 36% от общего товарооборота или $292 млрд, лидером среди стран ЕС выступает Германия (7,3% или $57,34 млрд).

Китай остаётся лидером по товарообороту среди стран, которые отказались присоединяться к торговым ограничениям: 17,9% или $140,7 млрд. В тройку лидеров среди дружественных стран также входят Белоруссия (4,9% или $38,4 млрд) и Турция (4,2% процента или $33 млрд).

Ранее глава Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что антироссийские санкции могут привести к переориентации России с Запада на Восток, а также наращиванию товарооборота с Китаем. По его словам, на данный момент идёт процесс увеличения доли торговли в нацвалютах — сейчас он уже превышает 20%.

Как отметил дипломат, в 2021 году товарооборот между Москвой и Пекином возрос до рекордных $140 млрд, а к 2025 году ожидается выход на показатель в $200 млрд. По словам Зиновьева, рост сотрудничества с Китаем в результате западных санкций может ускорить процесс выхода на заданную отметку.