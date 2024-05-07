Финэксперт раскрыл, почему россияне стали чаще закладывать имущество Финэксперт Шикин: россияне стали чаще закладывать имущество ради кредитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне ради получения кредитов стали чаще закладывать свое имущество, рассказал НСН заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НКБИ) Владимир Шикин. По его словам, спрос на такой вид кредитования вырос из-за высоких ставок и введения лимитов в необеспеченном потребительском кредитовании.

Залоговое кредитование в банках действительно показывает устойчивый рост уже достаточно долгое время, примерно полтора года. Это связано с введением макропруденциальных лимитов в необеспеченном потребительском кредитовании и высокими ставками, — объяснил эксперт.

Финансист отметил, что при необеспеченном кредитовании банки не имеют права выдавать кредиты определенной категории заемщиков, поскольку ограничены по показателю долговой нагрузки. Также такие кредиты считаются дорогими, в отличие от залогового кредитования.

В случае кредитов под залог не применяются ограничения по долговой нагрузке, добавил Шикин. Кроме того, такие кредиты дешевле, поскольку в стоимость залога входит частичная компенсация риска для банка.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков заявил, что кредитные долги россиян растут, но ситуацию в целом пока нельзя назвать критичной. По его словам, допустимо, если в месяц на погашение кредита заемщик тратит около четверти своих доходов.