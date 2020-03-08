https://static.news.ru/photo/abc39d0e-61dd-11ea-a80b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Обвал цен на нефть марки Brent после фактического развала ОПЕК+ и самой сделки по снижению суточной добычи сырья вызовет сильнейший стресс рынков капитала. Утром 9 марта 2020 года «бочка» североморской смеси стоит $33,6, рухнув более чем на 30%, рассказала для NEWS.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Техническая картина торгов Brent показала, что высокая степень неопределённости может увести цены и на $25 за баррель, и на $15.

Кремль настаивал во время переговоров по ОПЕК+ только на пролонгации действующих соглашений. Саудовская Аравия призывала дополнительно сократить суточную добычу и стабилизировать баланс спроса и предложения.

В погоне за прибылью сырьевой рынок столкнулся с беспрецедентным падением цены на углеводород. Последний раз нечто подобное видели в 1991 году. С 1 апреля никого из ОПЕК+ не будут связывать какие-либо обязательства. Это значит, что каждый сможет самостоятельно определять для себя объёмы добычи сырья в зависимости от планов и возможностей продаж.

Для рубля, который 9 марта не торгуется по случаю выходного дня в РФ, происходящее учтут 10 марта на следующий день. Доллар может мгновенно подняться до 75 рублей за единицу и выше, ближе к 77-80 руб. Евро может подорожать до 80-85 руб., считает Бодрова.

Тенденция такова, что в ближайшие два-три года высоких цен на нефть ожидать не стоит. В таких условиях, девальвация рубля, повышение ЦБ РФ ключевой ставки и рост инфляции гарантированы, писал NEWS.ru.