https://static.news.ru/photo/f106caa2-5dc4-11ea-998a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Процентная базовая ставка понизилась на 50 пунктов до 1,5% годовых, сообщило 4 марта управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка.

Ранее гонконгская фондовая биржа отреагировала колебаниями вокруг нулевой черты на снижение учётной ставки в США на 0,5 пункта до 1-1,25% с 1,5-1,75% вследствие распространения коронавируса. Гонконгский доллар с 1983 остаётся привязанным к американскому доллару, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару. По данным торгов Московской Биржи, рубль укрепился по отношению к доллару на 50 копеек, индекс РТС вырос на 4%, индекс МосБиржи — на 2,5%.