Процентная базовая ставка понизилась на 50 пунктов до 1,5% годовых, сообщило 4 марта управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка.
Ранее гонконгская фондовая биржа отреагировала колебаниями вокруг нулевой черты на снижение учётной ставки в США на 0,5 пункта до 1-1,25% с 1,5-1,75% вследствие распространения коронавируса. Гонконгский доллар с 1983 остаётся привязанным к американскому доллару,
Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару. По данным торгов Московской Биржи, рубль укрепился по отношению к доллару на 50 копеек, индекс РТС вырос на 4%, индекс МосБиржи — на 2,5%.
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