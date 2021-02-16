Финансовый омбудсмен рассказал, как избежать обмана банковских мошенников

https://static.news.ru/photo/276baad0-707b-11eb-94ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев дал совет, как не стать жертвой банковских мошенников.

По его словам, клиентам банков стоит хранить договоры, которые были заключены с денежно-кредитной организацией. Если со средствами клиента происходят какие-либо махинации, то человек получает указание обратиться в банк для защиты средств от хищения.

Я регулярно имею общение с двумя банками. И тот и другой мне СМС иногда присылают. В СМС эти банки вполне могут мне передать такого рода сообщение: «Уважаемый ..., позвоните, пожалуйста, по телефону нашего банка, который вам выдали тогда, когда вы заключали с нами договор». Именно так, а не номер телефона мне они должны передавать, по которому я должен позвонить, — рассказал Медведев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что при заключении договора банк обязательно выдаёт клиенту карточку с номером телефона. Этот телефон является верной защитой от мошенников. Он призвал клиентов банков хранить эти телефоны.

Ранее заместитель департамента информационной безопасности Центробанка Артём Сычёв заявил, что телефонные мошенники обычно зарабатывают по 10 тысяч рублей с человека. Аферисты начали придумывать новые ухищрения, поскольку большая часть россиян начала идентифицировать их и бросать трубку. Теперь злоумышленники используют подменные номера: когда человек видит на экране смартфона номер банка, то часто теряет бдительность и легче клюёт на уловки.

Как писал NEWS.ru, злоумышленники всё чаще стараются принудить своих клиентов перевести им средства на счёт в другом банке, чтобы кредитная организация не могла предотвратить хищение.