Финансовый омбудсмен объяснил суть рублёвых расчётов за электроэнергию

Рублёвые расчёты за электроэнергию усложняют всю процедуру и являются, по сути, старой схемой, рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев изданию INFOX.ru. Если раньше деньги от зарубежной компании поступали прямо «Газпрому», теперь средства будут идти на специальный счёт Газпромбанка и переводиться в рубли.

Вы знаете, я не очень понимаю, что на самом деле происходит. Нам же очень чётко объяснили, что значат рублёвые расчёты. <...> Это, конечно, условная схема старых расчётов. Раньше какая-то немецкая компания рассчитывалась за газ. Она <...> просит перевести, предположим, миллион евро на счёт «Газпрома», который находится в Газпромбанке. С этого счёта 80% средств «Газпром» продавал Центральному банку, а 20% оставлял себе, — привёл пример Медведев.

Сейчас, по его словам, Газпромбанк будет превращать в рубли 100% этих денег, прежде чем они поступят «Газпрому». А тот уже снова переведёт часть средств в евро.

Ранее в Министерстве энергетики России допустили перевод экспорта электроэнергии на рублёвые расчёты. Заместитель руководителя ведомства Павел Сниккарс отметил, что окончательное решение по этому вопросу примет компания-экспортёр, и призвал «Интер РАО» определиться с принципами расчёта и возможностей.