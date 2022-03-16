Финансовый аналитик усомнился в скором закате доллара

Финансовый аналитик усомнился в скором закате доллараФинансовый аналитик Давыдов усомнился в скором закате доллара
Говорить о том, что доллар США может потерять позицию
Так критически, что это закат, я бы, наверное, пока не стал говорить, это преждевременно. <...> Мы видим, что отдельные страны пока декларативно, но все уже заявляют, что намерены пересмотреть свое отношение к объёму тех резервов, которые они держат в долларах, к расчётам в долларах, — сказал Давыдов.
Он добавил, что происходящее стало сигналом для расширения подходов к валюте. Давыдов предположил, что новые позиции займёт юань или швейцарский франк. При этом отношение к американской валюте так уж стремительно всё равно не изменится, считает он.
Ранее экономист Хенрик Мюллер заявил, что доллар США может потерять свои позиции главной мировой валюты. По его словам, сомневаться в будущем американской валюты заставляют сразу три фактора: инфляция, антироссийские санкции и вероятное образование новых политических блоков. Что касается санкций, особенно опасна, по мнению эксперта, заморозка валютных резервов страны в других центральных банках.