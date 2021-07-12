Финансовый аналитик спрогнозировал дефицит валюты в России из-за санкций

У российских банков может возникнуть серьёзная нехватка валюты, если США и Европа введут санкции, которые обещали в случае вторжения России на Украину. А это вызовет заметное падение курса рубля, сообщил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Поведение отечественного финансового рынка тоже говорит о вероятности введения (санкций — ред. NEWS.ru). Скорее всего, под санкции попадёт «Газпром» — европейцы могут попытаться наказать его за текущие цены на газ в Европе. Им нужно найти козла отпущения. Под санкции также может попасть почти вся банковская система. Мы ещё не знаем, насколько серьезно это будет. Либо её просто отключат от системы SWIFT, что осложнит долларовые расчеты. Либо американцы вообще заблокируют корреспондентские счета. Если перестанут проводить платежи, то с долларами ничего не получится сделать, — сказал Левченко.

Он добавил, что банки в России запаслись большим количеством валюты наличными и снять деньги со счёта можно будет без проблем. Также Левченко заявил, что подобные ограничения со стороны Запада, например, в 2014 году были невозможны, тогда мир не мог обойтись без российской нефти. Сейчас же это реально.

Ранее представитель американской администрации заявил, что США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами.