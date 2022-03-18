Финансовый аналитик рассказал о перспективах покупки юаня для россиян

Перспективы вложения в юань для россиян зависят от происходящего на Украине, сообщил финансовый аналитик ИК «Файненшл Бридж» Дмитрий Александров изданию АБН. Сейчас вклады в китайской валюте есть в нескольких российских банках и появляется всё больше возможностей, отметил он.

В случае если произойдет стабилизация геополитической ситуации в мире, то вкладчик, открывший счет в юанях, лишается высокой процентной ставки по депозиту в рубле. В любом случае ставки по счетам в юане значительно ниже. Если геополитическая ситуация не будет улучшаться, то рубль будет продолжать падать, в том числе и против юаня. Но отдельный риск связан с ситуацией вокруг Тайваня, — сказал Александров.

Если добавить юань в свои сбережения, это не принесёт вреда, но и гарантировать таким вкладом заработок нельзя, считает аналитик.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что часть валютных резервов РФ находится в китайских юанях и российская сторона будет их использовать. Он также напомнил, что Запад санкциями лишил Россию доступа к $300 млрд и оказывает давление на КНР, чтобы ограничить возможность пользоваться российскими накоплениями. Силуанов добавил, что заморозка суверенных активов России привела к некоторым трудностям с исполнением обязательств, в частности долговых