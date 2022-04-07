Финансовый аналитик предсказал рост инфляции в России до 40%

В настоящее время инфляция в России уже достигла в реальном выражении 20%, а в дальнейшем она может вырасти и до 40%, прогнозирует независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов. По мнению эксперта, даже снижение ключевой ставки не исключает роста инфляции, поскольку она сейчас находится в зависимости от шоков, вызванных геополитической ситуацией, пишет АБН.

Росстат нарисует другие цифры, примерно на полпроцента ниже уровня ключевой ставки. В реальности в условиях неразберихи мы перестраиваемся на новую модель, строим новые цепочки поставок, — предположил Адамидов.

Как разъяснил аналитик, снижение ключевой ставки только незначительно повлияет на рост цен. По его словам, инфляция в стране не носит монетарных характер, а находится в зависимости от шоков, вызванных геополитической ситуацией. Пользуясь паническими настроениями населения, ретейлеры и производители подняли цены, цепочки поставок рухнули, часть номенклатуры пропала.

Адамидов также выразил надежду, что в будущем инфляция снизится, потому что Россия сможет хотя бы частично перейти на самообеспечение.

Как сообщалось, Банк России с 11 апреля понизит ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов, говорится на сайте регулятора. В ЦБ отметили, что внешние условия для отечественной экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются.