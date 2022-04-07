Финансовый аналитик предсказал рост инфляции в России до 40%
Финансовый аналитик Адамидов предсказал рост инфляции в России до 40%
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
15:44, 08 апреля 2022
Центральный банк Российской ФедерацииФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В настоящее время инфляция в России уже достигла в реальном выражении 20%, а в дальнейшем она может вырасти и до 40%, прогнозирует независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов. По мнению эксперта, даже снижение ключевой ставки не исключает роста инфляции, поскольку она сейчас находится в зависимости от шоков, вызванных геополитической ситуацией, пишет АБН.
Росстат нарисует другие цифры, примерно на полпроцента ниже уровня ключевой ставки. В реальности в условиях неразберихи мы перестраиваемся на новую модель, строим новые цепочки поставок, — предположил Адамидов.
Как разъяснил аналитик, снижение ключевой ставки только незначительно повлияет на рост цен. По его словам, инфляция в стране не носит монетарных характер, а находится в зависимости от шоков, вызванных геополитической ситуацией. Пользуясь паническими настроениями населения, ретейлеры и производители подняли цены, цепочки поставок рухнули, часть номенклатуры пропала.
Адамидов также выразил надежду, что в будущем инфляция снизится, потому что Россия сможет хотя бы частично перейти на самообеспечение.
Как сообщалось, Банк России с 11 апреля понизит ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов, говорится на сайте регулятора. В ЦБ отметили, что внешние условия для отечественной экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются.