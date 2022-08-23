Финансовый аналитик предрек интенсивное ослабление курса рубля Финансовый аналитик Антонов: во второй половине недели следует ожидать ослабления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на негативный внешний фон, российский рынок акций вчера, 22 августа, сумел вырасти на 1,5%, при этом акции «Газпрома» подорожали на 2,3% из-за роста цен на газ, отметил руководитель отдела инвестиционного консультирования Алексей Антонов. Однако во второй половине недели следует ожидать интенсивного ослабления курса рубля, сообщил аналитик EADaily.

Эксперт добавил, что нефть снова растет и уже близка к зоне сопротивления $98−100 за баррель. Тем не менее росту сырьевых активов будет мешать крепкий доллар, который стал дороже евро.

Антонов подчеркнул, что, несмотря на пик налогового периода, рубль снизился к доллару на 1,3% из-за новости, что Минфин может начать закупать валюту на нефтяные сверхдоходы.

Пока рубль будет получать поддержку от увеличенной продажи валютной выручки экспортёрами, но во второй половине недели можно ожидать более интенсивного ослабления курса рубля. В этой связи стоит обратить внимание на акции экспортёров, прежде всего металлургов, — посоветовал аналитик.

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников ранее заявил, что некоторое ослабление рубля на прошлой неделе произошло не из-за фундаментальных факторов, а из-за спекулятивных игр на фоне новостей о возможном перезапуске бюджетного правила. По его словам, уже на этой неделе российская валюта может укрепиться на фоне активизации экспортеров в ожидании налоговых выплат, пик которых ожидается 25 августа.