Финансовый аналитик оценил состояние российского рынка акций

Говорить о восстановлении котировок российских акций рано, упала стоимость «Аэрофлота» и «Газпрома», сообщил главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов изданию EADaily. Акции «Газпрома», по его словам, потеряли в цене в связи с решением перевести продажу российского газа на рубли.

Наиболее сильно опять рухнул «Аэрофлот», потерявший более 18% капитализации. По-прежнему не видим никаких причин для роста бумаги, за исключением поддержки со стороны государства, которое рано или поздно начнёт скупать акции авиакомпании за счёт средств Фонда национального благосостояния. На 12,2% обвалился «Газпром» на сообщениях, что Запад в штыки встретил решение президента РФ Владимира Путина начать продавать газ за рубли недружественным странам, — сказал Антонов.

Он добавил, что Евросоюз много говорит о намерении отказаться от российских энергоресурсов или значительно уменьшить зависимость от них. И это им может удасться в какой-то мере, считает Антонов, только не увеличит запасы нефти и газа в мире. Стоимость ресурсов будет высокой.

Ранее в Европе признали, что останутся зависимыми от российских энергоресурсов минимум до 2027 года. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.