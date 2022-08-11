Финансовый аналитик объяснил, в чем выгода от оплаты газа в рублях Аналитик Джиоев: переход на оплату рублями сохранит валютные резервы стран

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На данный момент несколько стран, среди которых Греция, Киргизия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, а также Турция, уже согласились оплачивать российский газ в рублях. Кроме того, Анкара перейдет на торговые расчеты в национальной валюте, минуя доллар. Финансовый аналитик Александр Джиоев в беседе с «Компанией» объяснил, что это поможет странам сохранить истощающиеся валютные резервы, а также снизить риск вторичных санкций и заморозок платежей.

Экономист, председатель русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов убежден, что касательно поставок газа на Запад рублевый механизм оплаты — фикция. По его словам, торговля идет за «токсичную валюту», а счет в рублях является «чисто техническим».

Фактически Газпромбанк — мальчик на побегушках, который конвертирует евро в рубли. Но это наше внутреннее дело, тогда как европейцы как платили в евро, так и платят, — заявил эксперт.

Аналитик Андрей Маслов добавил, что доля рублевой выручки от нересурсной торговли очень мала. Предпосылок к тому, чтобы в ближайшее время Россия слезла с «сырьевой иглы», нет, поэтому рубль будет слабеть, заключил специалист.

Кандидат политических наук Владимир Соломонов ранее предсказал возвращение Болгарии к сотрудничеству с «Газпромом». По его словам, нехватка энергоресурсов сказалась на бизнесе страны, поэтому властям придется восстановить поставки газа по имеющемуся контракту. Он также добавил, что у всех стран ЕС есть только два пути: искать альтернативных поставщиков топлива либо вернуться к сотрудничеству с Москвой.