Финансовый аналитик назвал основу для развития экономики России

Основой для глобального развития экономики России станет микроэлектроника и оборудование из IT-сферы, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев ФБА «Экономика сегодня». Он порекомендовал российским властям развивать импортозамещение в этих областях, чтобы преодолеть зависимость от китайских поставщиков.

Руководству страны следует обратить повышенное внимание на потребность форсированного развития импортозамещения. Микроэлектроника, электроника, а также остальное оборудование, которое относится к сфере IT-технологий, в ближайшее время станут основами для глобального развития экономики. Фактически это основа основ будущих прорывов. Поэтому подвергать опасности основной фундамент, где базируется экономика страны на передовом и конкурентоспособном уровне, неразумно, — сказал Беляев.

Он добавил, что серьёзные сложности в сфере микроэлектроники появились во время пандемии у большинства стран.

Ранее сообщалось, что мировой дефицит полупроводников тормозит даже российский автопром. Он проявился в полной мере в начале 2021 года, сообщил коммерческий директор Калужского завода АО «Автоэлектроника» Антон Кузин.