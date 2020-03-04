https://static.news.ru/photo/806fd25c-5ea5-11ea-a361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение доходов, закредитованность и рост цен указывали причиной своей задолженности проблемные заёмщики, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Так, на финансовые трудности сослались 58% должников, ещё 9% не согласны с суммой долга, а 6% не разобрались в условиях кредитования и не понимают, как вносить платежи. Около 5% заёмщиков — мошенники, изначально не планировавшие выплачивать долг, передаёт РИА Новости.

Около 10% должников согласны погасить кредит только после соответствующего решения суда, но большинство стараются не доводить до этого и решить свои финансовые проблемы в течение 4–6 месяцев.

По данным ЦБ, банковский портфель выданных кредитов в январе достиг 17,6 триллиона рублей. Просроченных более чем на три месяца из них — 4,6%.

Как писал NEWS.ru ранее, в прошлом году российские банки резко увеличили продажу коллекторским агентствам долгов по кредитам, выданным с 2017 года. На это время пришёлся бум розничного кредитования, следует из презентации Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и Первого коллекторского бюро (ПКБ).