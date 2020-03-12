https://static.news.ru/photo/fa6f3b5a-6464-11ea-aa98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара уже в апреле может вырасти до 80 рублей. Это произойдёт, если текущая цена на нефть останется на прежнем уровне, считают аналитики Райффайзенбанка.

Согласно их прогнозу, по итогам марта ожидается положительное сальдо счёта текущих операций (+$2,8 млрд), что сдерживает сейчас рубль от дальнейшего ослабления. Кроме того, поддержку рублю оказывают надежды на новые договорённости в рамках ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

При этом авторы обзора полагают, что реакция рынка оказалась неожиданно негативной для некоторых участников картеля, передаёт ТАСС.

Уже в апреле, когда сальдо станет отрицательным (-$1,6 млрд), а на рынок придёт дополнительный объём нефти от Саудовской Аравии, которая намерена нарастить добычу на 3 млн баррелей в сутки, валютный курс может продемонстрировать движение к 80 рублям за доллар. Негативное влияние в течение года окажет и отсутствие притока капитала нерезидентов в государственный сектор, а также вывод капитала, полагают аналитики.

Ранее в течение 12 марта, как писал NEWS.ru, курс рубля обвалился к доллару и евро, потеряв в «весе» по отношению к обеим иностранным валютам. В частности, доллар поднялся впервые с февраля 2016 года выше 75 рублей.