Финансисты: страны откажутся от политики «печатного станка»

Эксперты видят в будущем отказ мировой экономики от политики «печатного станка». Монетарное стимулирование экономики не может продолжаться бесконечно. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Кудрин из инвестиционно-банковской группы «Атон» заявил, что монетарным регулированием широко пользуются регуляторы многих стран, это стабилизирует обстановку в критических моментах. Но он считает, что долгосрочной стратегией это быть не может и должно смениться стимулирующей бюджетной политикой. Кудрин предположил, что это произойдёт в ближайшие 10 лет.

Невозможно заливать весь мир бесконечной ликвидностью, не вызвав тяжелых последствий в самом фундаменте современной экономики. Выход может быть плановым, упорядоченным, осознанным. Однако он тяжёл по политическим соображениям и потому будет постоянно откладываться и осуществляться медленными темпами. Рано или поздно с болью и разрушениями, но слезть с «печатного станка» придётся, — соглашается Михаил Королюк из «ИФК Солид».

Руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов заявил, что сейчас мировая экономика к таким изменениям не готова.

Ранее NEWS.ru выяснил, действительно ли инфляция в России приближается к пиковым значениям и скоро начнёт снижаться, как заявляет глава Банка России Эльвира Набиуллина.