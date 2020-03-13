https://static.news.ru/photo/94b659ac-6526-11ea-a154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непосредственного кризиса на потребительском рынке России пока не наблюдается, однако состояние экономики страны действительно предгрозовое. Об этом NEWS.ru заявили в Институте исследования рынка GfK.

Как отметили аналитики, в потребительском секторе пока нет отката спроса и всего того, что может стать источником для экономических шоков.

Стоит отметить, что рынок у нас не в эйфории с 2014 года. После падения в 2014 году реальные доходы так и не вернулись на докризисные, которые были в 2013 году, но и значительного ухудшения ситуации с доходами мы не видим, — сообщили в институте.

По словам экспертов, сейчас у нас очень прагматичные потребители, значительная доля которых считает, что кризис продлится четыре и более лет. Кроме того, российские потребители психологически подготовлены к условиям нестабильности.

Настоящий кризис на потребительском рынке начнётся, когда люди ощутят ухудшение своего положения вследствие снижения доходов, потери работы или значительного роста цен. И только тогда потребитель начнёт что-то менять в своём каждодневном потреблении, — считают финансисты.

По данным мониторинга настроений потребителей в России, порядка 40% респондентов говорят, что при ухудшении материального положения готовы сократить свои расходы в первую очередь на путешествия, ювелирные украшения, посещение ресторанов. В относительной безопасности рынок FMCG, фармпрепаратов, Интернета и связи. Эти расходы потребитель готов сокращать в последнюю очередь, но, вероятно, тратить он эти бюджеты захочет по-другому.

Также на неблагоприятные экономические факторы может наложиться специфическая эпидемиологическая обстановка.

Ранее Центробанк спрогнозировал ускорение инфляции в России на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков. Рост цен разгонит ослабление рубля, писал NEWS.ru.