Финансисты рассказали, сколько россиян зарабатывают от миллиона рублей

Порядка 17,1 тысячи россиян имеют доход от 1 млн рублей в месяц и выше, большая их часть проживает в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным исследования, в апреле 2021 года количество россиян с зарплатой от 1 млн рублей и выше составило 17,1 тысячи человек. За два года с начала пандемии число таких работников выросло на 51,5%: в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тысячи человек.

Больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 млн рублей фиксируется в Москве (около 10,4 тысячи человек), Санкт-Петербурге (1,3 тысячи) и Московской области (1,2 тысячи). Основная масса таких работников сосредоточена в финансовой и страховой сферах (около 2,9 тысячи человек), в области торговли (2,6 тысячи человек), а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности (2,4 тысячи человек).

Как уточнила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, реальная численность работников с миллионными зарплатами может быть существенно выше 17 тысяч человек, поскольку при подсчёте не учитываются единовременные выплаты, составляющие значительную часть оплаты труда топ-менеджеров.

Ранее «Работа.ру» провела исследование, в ходе которого выяснилось, что больше всех в сентябре могут заработать генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик. Их потенциальная зарплата составляет 200–300 тысяч рублей в месяц.