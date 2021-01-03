Финансисты рассказали, что будет с вкладами и кредитами в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e3ab5b46-4e52-11eb-9774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Темпы роста ипотечных кредитов снизятся в наступившем году, но больших изменений по займам и вкладам не ожидается. И уже к середине года ЦБ свернёт все послабения, данные банкам в связи с карантином.

Такое мнение выразили представители международного рейтингового агентства Moody’s. К концу года, по мнению специалистов, по мере избавления балансов от реструктуризированных кредитов и получения большей ясности о состоянии банковской системы ЦБ ужесточит требования к качеству заёмщиков, приводит мнение специалиста «РГ».

Ипотечное кредитование, программа которого продлена до середины 2021 года, снизится с 20% в прошлом году до 15% в нынешнем. Это связано с выросшими ценами на недвижимость и неуклонным снижением кредитоспособности заёмщиков.

Снижения ставок по кредитам не произойдёт, но могут измениться и стать более привлекательными ставки по вкладам. Банкам, возможно, потребуется простимулировать вкладчиков, так как кредитный портфель организаций будет расти значительно быстрее, чем депозитный. Вкладчиков попробуют удержать на уровне если хотя бы не нарастить сбережения, то не выводить их в инвестиции на финансовых рынках и рынке недвижимости.

Дефолтов крупных банков не будет, но с рынка уйдут мелкие кредитные организации, так как они могут быть неспособными поддерживать прибыльные бизнес-модели на фоне сложной макроэкономической ситуации. Также роль сыграет жёсткая конкуренция крупных игроков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане России с начала 2020 года взяли 11 млн потребительских кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей. В прошлом году эти показатели были больше на 27% и 11% соответственно.