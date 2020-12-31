https://static.news.ru/photo/49434a00-4c04-11eb-9caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансисты не ждут в 2021 году возвращение рубля к докризисным показателям. По их мнению, российская валюта сможет лишь отыграть существенную часть потерь, понесённых на фоне распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и других сопутствующих 2020 году причин.

Среди них и обострение геополитического фона, и ослабление аппетитов инвесторов ко всем рискованным активам в 2020-м. Это привело к существенному падению рубля по отношению к основным валютам, пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных аналитиков. Так, в 2020-м доллар США к рублю подорожал на 20%, торги финишировали на отметке 74,41 рубля за единицу, евро — примерно на 32%, остановившись у 91,5 рубля. Докризисный уровень составлял примерно 64 рубля за доллар и 70 рублей за евро.

По мнению главного аналитика одного из банков Михаила Васильева, в 2021-м рубль имеет шансы отыграть часть потерь и в первые шесть месяцев укрепиться до 68–73 рублей к доллару США и 85–90 рублей к евро благодаря сезонно крепкому текущему счету платёжного баланса РФ.

Накануне Банк России установил официальные курсы евро и доллара на выходные и праздничные дни. Согласно данным регулятора, курс европейской валюты вырос на 11,08 копейки и достиг отметки 90,7932 рубля. Курс доллара остался без изменений, составив 73,8757 рубля. В ЦБ также сообщили, что стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на выходные, увеличилась на 5 копеек — до 81,4886 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отключение российской финансовой системы от SWIFT станет вероятным сценарием санкций против России при президенте США Джо Байдене. Об этом заявил эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис. Он отметил, что благодаря СПФС Россия, как и её партнёры, готовы к возможному отключению от SWIFT.