Финансист заявил о вынужденности мер ЦБ по борьбе с инфляцией

Центробанк РФ вынужден принимать меры по противодействию инфляции из-за мирового кризиса, сообщил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов ФБА «Экономика сегодня». При этом, по его словам, повышать ключевую ставку больше, чем на один процент, нельзя.

Сейчас у Центрального банка не остаётся альтернатив и поводов для раздумий о прекращении мер на фоне происходящего в других странах и действия Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Повышение ключевой ставки больше, чем на один процент, увеличивает риски для бизнеса и экономики, а также грозит стагфляцией — процессом, который пугает развитые страны. Речь идет об отсутствии экономического роста при высоком уровне инфляции, — сказал Ордов.

Он добавил, что дальнейшие решения Центробанка будут зависеть от реального уровня инфляции в конце 2021 года. Ордов высказал опасения, что выйти к уровню в 4%, о котором говорил президент России Владимир Путин, не удастся.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий, которые вернулись к максимуму второй половины 2016 года, готов принять меры для возвращения инфляции к уровню 4%. Набиуллина отметила, что ситуация не так драматична, как в 2014 году.