https://static.news.ru/photo/e1e6346a-61d7-11ea-9c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aramco/facebook.com

Снижение стоимости нефти является ожидаемым. На рынке началась ценовая война, заявил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Он назвал реакцию на бирже «немного спекулятивной» и напомнил, что «рынок вначале всегда достаточно резко отыгрывает новости». Обвал цен, по его словам, происходит «уже не только из-за сделки ОПЕК+, но из-за того, что Саудовская Аравия грозит увеличить предложение нефти».

По мнению аналитика, под ударом в первую очередь окажутся производители с высокими издержками, так что часть игроков может уйти с рынка.

Возможно, уйдут и некоторые американские сланцевые компании, которые испытывают проблемы с финансированием. Но это может произойти не сразу, а с временным лагом, возможно, к началу 2021 года, — цитирует Суверова РИА Новости.

При прочих равных цена может восстановиться, когда появятся признаки ухода с рынка таких компаний, предположил он. Произойти это может даже в течение ближайших недель.

Что касается России, то при краткосрочных колебаниях бюджету ничего не грозит, так как «у нас есть накопленные резервы». Однако если цены останутся в течение года ниже цены отсечения в $40 долларов, то это создаст проблемы для бюджета, подчеркнул эксперт.

Ранее нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI теряет на 31,35% и составляет $28,33 за баррель.

Вслед за нефтью обвалился и курс рубля. Сейчас доллар достиг максимума с марта 2016 года и стоит 72,5 рубля, евро торгуется по 82,4. Таким образом, к уровню закрытия предыдущих торгов Forex доллар вырос на 3,93 рубля, евро — на 4,89 рубля.

Как пиал писал NEWS.ru, при закреплении цены на нефть марки Brent в районе $30 за баррель стоимость американской валюты может достигнуть 80-85 рублей.