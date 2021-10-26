Аналитик рассказал, как повышение ЦБ ключевой ставки влияет на инфляцию

Повышение Центробанком ключевой ставки не поможет снизить темпы роста инфляции. Цены растут независимо от изменений ключевой ставки, рассказал финансовый аналитик Ян Арт «Царьграду».

Неужели, допустим, курица, которая разогналась в цене, увидит, что ставку подняли, и скажет: «А! Всё-всё, я вернусь назад». Нет, конечно. Регулирование ставки — это не вопрос главной составляющей инфляции, то есть цен. Они не заметят этих 0,75 процентного пункта. Им что 0,25, что 0,75, что минус 0,75 — они всё равно растут! — заявил Арт.

По словам аналитика, если это делается ради борьбы с инфляцией, то это холостой выстрел.

Ранее Центробанк повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта. Теперь она составляет 7,5% — это максимум с лета 2019 года. Как передаёт регулятор, данный шаг поможет снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.

Депутат Госдумы, первый зампред парламентского комитета по экономической политике Николай Арефьев назвал принятые меры идиотскими. Такие действия только усугубляют инфляцию, а Центробанк и правительство, по его словам, этого не хотят понять.