Финансист раскрыла сумму, достаточную для жизни в стиле рантье Финансист Валишвили: для жизни в стиле рантье нужно вложить 1 млн рублей под 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные процентные ставки по банковским вкладам пока еще остаются привлекательными для получения дохода, отмечает Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова. По ее мнению, для получения пассивного дохода, сопоставимого с прожиточным минимумом в 17,7 тысячи рублей, потребуется разместить на депозите около 1 млн рублей под 20% годовых.

Однако такой уровень дохода, как поясняет эксперт, покрывает лишь основные потребности в питании и обязательных платежах, не обеспечивая реальной финансовой свободы. Для комфортного существования в стиле рантье необходима значительно большая сумма, которую следует успеть разместить до возможного снижения ставок. Валишвили рекомендует распределять сбережения между двумя-тремя банковскими учреждениями. Такой подход позволяет диверсифицировать риски и повысить финансовую устойчивость, при этом сохраняя удобство управления вкладами.

Однозначного ответа на вопрос, сколько денег требуется для достижения финансовой независимости, нет, так как у всех разный уровень расходов. В целом можно сказать, что полная свобода действий возможна, если резервный капитал способен покрыть расходы семьи в течение 12 месяцев, — отметила эксперт.

Ранее финансовый эксперт BitRiver Владислав Антонов предупредил о возможном ослаблении рубля в начале майских праздников. По его оценкам, доллар может подняться до уровня 89,5 рубля. Такое движение курса аналитик связывает с уменьшением валютной ликвидности и воздействием внешних экономических факторов.