Финансист усомнился в перспективах запрета валютных контрактов в России

Предложение Федеральной антимонопольной службы запретить валютные контракты в России вызывает большие сомнения, сообщил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников «Радио 1». Такая инициатива допустима разве что как временная мера, считает он.

На мой взгляд, пока это предложение достаточно сырое. Юридические экспертизы, которые уже проведены, вызывают массу вопросов. Главный из них — то, что ФАС предлагает это узаконить на постоянной основе, что вызывает большие сомнения у многих юристов. Можно оценить это как временную меру, которая может действовать какое-то время в силу тех обстоятельств, которые сейчас сложились в российской экономике, — сказал Масленников.

А вот закрепление этих правил на постоянной основе ведёт к тому, что потребители и производители потеряют перспективу, это нарушит их планы развития бизнеса, добавил он.

При отказе привязываться к доллару и резервным валютам теряется ориентир, потому что рубль слишком сильно колеблется, объяснил Масленников.

Ранее ФАС предложила полностью запретить внутри РФ заключение договоров с привязкой их к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.