Финансист сравнил положение дел в американской экономике с МММ

https://static.news.ru/photo/2941c8d6-800b-11eb-ba57-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти США пытаются избежать инфляции доллара, развивая криптовалютную сферу, считает доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев.

Федеральная резервная система Соединённых Штатов потратила на антикризисные меры до $9 трлн. Это огромная сумма даже для Вашингтона. Так, бюджет США в 2021 году составит $4,8 трлн при дефиците в $966 млрд. С июня 2020 года темпы роста денежной массы доллара не опускались ниже 22% — деньги попросту безостановочно печатали. В других государствах подобные решения привели бы к гиперинфляции.

Американцы пользуются тем, что доллар является мировой резервной валютой, — сказал Арефьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Доллар используется в качестве эталона даже при сделках в других валютах. Золотые резервы стран мира формируются на основе эмиссионных объёмов ФРС США и американской валюты.

От доллара начинают постепенно отходить, но надо отдать должное изобретательности американцев. Печатный станок ФРС США включён на полную мощность, но одновременно с этим продвигаются биткоин и другие криптовалюты. В США гиперинфляцию товаров пытаются избежать за счёт гиперинфляции финансовых активов, — заявил финансист.

По словам Арефьева, ситуация с криптовалютами в США напоминает финансовую пирамиду. Эксперт вспомнил о печально известной фирме МММ, обманувшей миллионы россиян в начале 1990-х годов.

У одной американской компании логотип был похож на Tesla, и только из-за этого стоимость её акций росла по той же экспоненте, как у компании Илона Маска. Такая же ситуация с биткоином: инфляцию активов выгодно канализировать в цифровые деньги, за которыми ничего не стоит. Перед нами в чистом виде игра, напоминающая МММ. Только за МММ не стояла технология: когда схема обрушилась, акции можно было оставить себе в качестве сувенира, а биткоин сохранится даже в случае многократного снижения рыночной стоимости, — отметил Арефьев.

Финансист предсказал дальнейший рост биткоина, который, однако, всё-таки сменится падением. Арефьев также допустил, что часть госдолга США спишут.

Ситуация в США будет стабильной до тех пор, пока рост госдолга будет ниже роста экономики. У американской экономики существуют пределы роста: во многих отраслях мы наблюдаем насыщение, а шестой технологический уклад не сформирован до конца. Нанотехнологии и биотехнологии только начинают выходить на рынок — это пока не товары массового потребления. Что касается технологий пятого уклада, то рынок перенасыщен такой продукцией, — заключил финансист.

Как передавал NEWS.ru, 8 марта стоимость биткоина достигла $51,302 тысячи.