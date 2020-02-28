https://static.news.ru/photo/7b29049c-5a33-11ea-91c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение индексов Мосбиржи и РТС может продолжиться из-за того, что инвесторы только начали отыгрывать возможное распространение коронавируса за приделами Китая. Индекс МосБиржи может достигнуть 2 700 пунктов, обвалившись ещё на 4%, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, ситуация на бирже будет зависеть от нефтяного рынка, поскольку большинство российских компаний — сырьевые. Участники нефтяного рынка сократили переработку нефти до 10 млн баррелей в сутки, что меньше на 25%, чем в феврале 2019 года. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, ситуация усугубляется отказом инвесторов от российских фондовых активов, которые считаются рискованными инструментами.

Маржинколл по европейским и американским фондовым активам вынуждают игроков закрывать прочие позиции во избежание более серьёзных убытков, — заявил Дадашев.

Он напомнил, что популярность российского госдолга у нерезидентов ограничивает падение курса рубля. Кроме того, поддержку рублю оказывает ожидание сокращение ставки Федеральной резервной системы в ответ на усиление рисков замедления глобальной экономики.

Курс может просесть до 67,50 рублей за доллар и 74,50 за евро, но как только инвесторы получат подтверждение о готовности центробанков применить дополнительные меры поддержки экономики, а темпы роста инфицированных вновь замедлятся, то рубль вполне может отбить потери и укрепится до 65 за доллар и 70 за евро, — подчеркнул Дадашев.

Он напомнил, что из-за коронавируса разрушились цепочки поставок в Китае. Заводы в стране остановились. В том случае, если производство не возобновиться в начале марта, то США, Европа и Азия закроет производственные линии из-за нехватки запчастей.

28 февраля при открытии торгов индексы МосБиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%. Такие значения были зарегистрированы в октябре 2019 года.

NEWS.ru сообщал, что мировые рынки обвалились на фоне событий о коронавирусе.