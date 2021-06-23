Финансист рассказала, кто может в июле остаться без пенсии

Все социальные выплаты и пенсии с 1 июля должны перечисляться только на карты национальной платёжной системы «Мир», а также на счета и вклады с возможностью пополнению и снятия. Это связано с действием федерального закона «О национальной платёжной системе», пояснила в интервью агентству ПРАЙМ профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По мнению Финогеновой, в этой связи у россиян могут возникнуть проблемы с получением пенсии. Подобное не исключено, если пенсионер ранее получал выплаты на карту платёжных систем Visa или Mastercard, имея при этом карту «Мир» и счёт или вклад с возможностью пополнения, а также в том случае, если у него карты «Мир» нет, а пенсия приходила на карты других платёжных систем.

В первом случае эксперт рекомендует до 1 июля сообщить реквизиты карты «Мир», счёта или вклада в отделение ПФР. Во втором — следует завести в банке именную карту «Мир». Процесс оформления займёт не менее 7 дней, поэтому его нужно начинать заранее.

По словам Финогеновой, если пенсионер по каким-либо причинам не желает пользоваться услугами банков, он может получать пенсию с помощью «Почты России», деньги ему на дом будет доставлять почтальон.

Также деньги не исчезнут, если пенсионер не успеет оформить карту «Мир» до 1 июля. Сбербанк откроет ему текущий счёт, с которого можно будет снять деньги.

«Что касается других банков, где у пенсионера был ранее открыт счёт для перечисления пенсии, то их сотрудники после получения средств из ПФР обязаны в 10-дневный срок связаться с получателем денег и сообщить ему о необходимости оформления карты „Мир“», — заявила эксперт.

Ранее стало известно, что два миллиона россиян не получили накопительную часть пенсии.