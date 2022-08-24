Финансист рассказал, почему экономика России не рухнула за полгода СВО Финансист заявил, что экономический блицкриг Запада против России провалился из-за грамотных действий ЦБ

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Экономический блицкриг Запада против России провалился, заявил член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru спустя полгода после начала СВО на Украине состояние экономики России, оценив ее на «девять» по десятибалльной шкале и похвалив грамотную политику Центробанка.

Они (страны Запада. — NEWS.ru) искренне считали, что если закрыть «Макдоналдс», то в России будет революция. Но это не наши ценности. Без брендов мы сможем прожить. По десятибалльной шкале я бы оценил состояние экономики на девять. Я даже немножко удивлен, что экономика оказалась такой устойчивой, — заявил Разуваев.

Он добавил, что падения доходов населения нет, рубль стабилен, бюджет в профиците, инфляция снижается, по итогам года она может быть и 12%, ни один банк не рухнул, а самое главное — в России нет массовой безработицы. Более того, российские компании быстро адаптировались к шоку и начали осваивать азиатские рынки.

Хотел бы отметить грамотную политику ЦБ. Они вовремя подняли ключевую ставку до 20%, а когда паника улеглась, они снизили, и на конец года она будет 7%, — отметил Разуваев.

Также он спрогнозировал, что в следующем году СВО закончится, резервы России разморозят. При этом этой зимой европейцы поймут, что не могут без наших энергоносителей, последует нормализация отношений.

Ранее газета Financial Times подчеркнула, что экономика России под санкциями держится лучше, чем многие ожидали. В числе факторов, удержавших страну от краха, издание назвало действия Центробанка по введению контроля за движением капитала и повышением процентных ставок и рост продаж нефти.