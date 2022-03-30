Финансист рассказал о создании рублёвых резервов для покупки газа

Расчёты за поставки газа в «недружественные» страны в рублях могут потребовать создания ими рублёвых резервов, сообщил РИА Новости руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. Кроме того, рублёвые резервы появятся и в самой России, так как в условиях риска заморозки платежей нет смысла накапливать резервы в валютах недружественных стран.

В случае перехода на расчёты за газ в рубли страны-партнёры для удобства расчётов, вероятно, создадут некоторый запас рублёвых резервов, — отметил Ильин.

Эксперт уточнил, что рублёвые резервы, формируемые за счёт устойчивого экспорта в самой России, могут быть направлены на господдержку или временно размещаться в банках. Также с их помощью может проводиться выкуп с рынка облигаций федерального займа.

28 марта министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не планирует заниматься благотворительностью и подача природного газа на бесплатной основе осуществляться в Европу не будет. В свою очередь постпред России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник также заявил, что если европейцы откажутся платить за российский газ в рублях, то перестанут получать «даровое» топливо, а найти других поставщиков, которые могли бы заменить Россию, в Европе не смогут. Дополнительные поставки газа, которые могут попасть в Европу не из России, он назвал «каплей в море».